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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78070 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

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Рост цен на жилье в 2019 году может составить 20%

Рост цен на жилье в 2019 году может составить 20%

Киев  •  УНН

 • 7767 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В текущем году цены на жилье могут вырасти на 15-20%. Об этом сообщает консалтинговая компания SV Development, передает УНН.

В первом полугодии из-за роста себестоимости и зарплат цены для покупателей могут вырасти на 4-5%, считают эксперты.

Иначе стройкам грозит дефицит рабочих рук. В этом году Германия упростила правила трудоустройства для нерезидентов стран ЕС, увеличивать квоты для наших соотечественников планирует Чехия.

Аналитики прогнозируют, что застройщики будут делать ставку на программы лояльности для покупателей. Самая распространенная — рассрочка платежа, которой пользуется 80% покупателей квартир.

Как правило, собственнику жилья необходимо внести предоплату в размере 30-50%, а остальная сумма выплачивается до ввода дома в эксплуатацию. Некоторые строительные компании предоставляют рассрочку и после завершения строительства.

Вторая программа — скидки, размер которых может достигать 15% при полной оплате стоимости жилья.

Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик ХК "Киевгорстрой" предлагает преобрести квартиру за полную стоимость, на выплату или с помощью банковского кредита, а также инвестор может воспользоваться долевым участием. В компании сообщают, что чаще всего квартиру в новостройке покупают за полную стоимость. Это наиболее выгодный способ покупки, ведь, уплачивая полную сумму, покупатель получает скидку от застройщика. Таким образом, человек не только экономит, но и гарантировано "страхует" свою покупку от роста цены, что неизбежно происходит при возведении дома".
Второй по частоте использования способ покупки - квартира на выплату, то есть в рассрочку. В "Киевгорстрое" предлагают достаточно лояльные условия - первый взнос от 30-50%, остальную сумму расписываем на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию. Также компания предлагает ипотечные кредиты на льготных условиях в рамках сотрудничества с тремя банками.

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