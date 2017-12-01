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Зростання реальної зарплати у 2018 році очікується на рівні 9,6%

Зростання реальної зарплати у 2018 році очікується на рівні 9,6%

Київ • УНН

 • 14902 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Україні у 2018 році очікується зростання реальної заробітної плати на рівні 9,6%, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Кабінету міністрів України.

“Очікується, що зростання реальної заробітної плати у 2018 році становитиме 9,6%”, — йдеться у повідомленні уряду.

При цьому, за інформацією прес-служби КМУ, рівень безробіття у 2018 році згідно з прогнозом знизиться до 9,1%, у 2019 році — 8,9% та у 2020 році — 8,5%.

Як повідомляв УНН, сьогодні Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований з коаліцією проект Державного бюджету на 2018 рік і направив його на ухвалення у другому читанні у Верховній Раді. Очікується зростання ВВП у 2018 році на рівні 3%, а рівень інфляції — 9%.

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