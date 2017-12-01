Зростання реальної зарплати у 2018 році очікується на рівні 9,6%

“Очікується, що зростання реальної заробітної плати у 2018 році становитиме 9,6%”, — йдеться у повідомленні уряду.

При цьому, за інформацією прес-служби КМУ, рівень безробіття у 2018 році згідно з прогнозом знизиться до 9,1%, у 2019 році — 8,9% та у 2020 році — 8,5%.

Як повідомляв УНН, сьогодні Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований з коаліцією проект Державного бюджету на 2018 рік і направив його на ухвалення у другому читанні у Верховній Раді. Очікується зростання ВВП у 2018 році на рівні 3%, а рівень інфляції — 9%.