Рост реальной зарплаты в 2018 году ожидается на уровне 9,6%

"Ожидается, что рост реальной заработной платы в 2018 году составит 9,6%", - говорится в сообщении правительства.

При этом, по информации пресс-службы КМУ, уровень безработицы в 2018 году согласно прогнозу снизится до 9,1%, в 2019 году - 8,9% и в 2020 году - 8,5%.

Как сообщал УНН, сегодня Кабинет министров Украины одобрил доработанный с коалицией проект Государственного бюджета на 2018 год и направил его на принятие во втором чтении в Верховной Раде. Ожидается рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, а уровень инфляции - 9%.