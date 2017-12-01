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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13497 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27582 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35018 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34563 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100100 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87711 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97245 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124427 просмотра

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Рост реальной зарплаты в 2018 году ожидается на уровне 9,6%

Рост реальной зарплаты в 2018 году ожидается на уровне 9,6%

Киев  •  УНН

 • 14901 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине в 2018 году ожидается рост реальной заработной платы на уровне 9,6%, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабинета министров Украины.

"Ожидается, что рост реальной заработной платы в 2018 году составит 9,6%", - говорится в сообщении правительства.

При этом, по информации пресс-службы КМУ, уровень безработицы в 2018 году согласно прогнозу снизится до 9,1%, в 2019 году - 8,9% и в 2020 году - 8,5%.

Как сообщал УНН, сегодня Кабинет министров Украины одобрил доработанный с коалицией проект Государственного бюджета на 2018 год и направил его на принятие во втором чтении в Верховной Раде. Ожидается рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, а уровень инфляции - 9%.

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