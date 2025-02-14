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Зростання боргів серед співвласників: ОСББ подають рекордну кількість позовів до суду

Зростання боргів серед співвласників: ОСББ подають рекордну кількість позовів до суду

Київ • УНН

 • 21188 перегляди

За даними судового реєстру, ОСББ направили 3630 позовів та судових наказів до співвласників-боржників у 2024 році. Це у 2,7 рази більше, ніж на початку повномасштабної війни, найбільше справ зафіксовано у Дніпропетровській області.

Станом на кінець 2024 рік, за даними судового реєстру, 3630 позови та судові накази до співвласників-боржників направили до суду ОСББ. Кількість позовів через борги зросла у 2 рази в порівнянні з аналогічним періодом до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Opendatabot, пише УНН.

Рекордним за кількістю позовів до співвласників став 2023 рік: тоді ОСББ подали 1,4 тисячі позовів до співвласників. Це може бути пов’язано зі скасуванням заборони на штрафи через борги по ЖКП наприкінці 2023 року. Втім, торік звернень до суду не поменшало. 3,6 тисячі справ на боржників вже потрапили до судів станом на кінець 2024 року. Йдеться як про судові позови, так й про судові накази. Це у 2,7 рази більше, аніж на початку повномасштабної війни — тоді було подано 1 340 подібних справ за весь рік 

- йдеться у повідомленні.

За інформацією Opendatabot, найбільше судяться за борги по ОСББ у Дніпропетровській області: 644 справи або 18% від загальної кількості минулоріч. Трохи менша статистика на Одещині: 547 або 15%. Трійку закриває Запорізька область, де об’єднання співмешканців зверталось до суду 488 рази (14%).

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Все більш популярною стає практика звернення по судовий наказ. Наразі такі справи розглядаються навіть без виклику сторін до суду: перевіряють документи, які підтверджують обставини справи, і, у разі відповідності вимог, виноситься судовий наказ. Після цього ОСББ може звернутися до виконавців та стягти з боржника гроші.

Від початку повномасштабного, кількість судових наказів росте рік до року. У 2022 році їх було 685, а у 2023 році — 1,8 тис. За 2024 рік було видано 2,2 тис. наказів. Це майже стільки ж, як до початку повномасштабного вторгнення. Їх частка від сумарної кількості з позовами теж зросла — з 51% до 62%. Це свідчить про те, що після скасування мораторію на штрафи по боргах ЖКП, суди змогли видавати накази про судові стягнення без попередніх обмежень 

- зазначає Opendatabot.

Крім того Opendatabot  рекомендує коротку інструкцію, разом з шаблоном заяви до суду для ОСББ.

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Для подання позову до суду обовʼязково треба мати електронний кабінет в електронному суді. Кабінет реєструється за допомогою електронного цифрового ключа (ЕЦП або КЕП) керівника об’єднання співмешканців.

До заяви додаються:

квитанція про сплату судового збору;

копія договору з боржником, укладеного у письмовій (в тому числі електронній) формі;

докази виконання зобов’язань вами (надані послуги, поставлені товари тощо);

докази невиконання зобов’язань боржником (наприклад, рахунки, акти приймання-передачі товару/послуги).

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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