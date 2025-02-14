Зростання боргів серед співвласників: ОСББ подають рекордну кількість позовів до суду

Станом на кінець 2024 рік, за даними судового реєстру, 3630 позови та судові накази до співвласників-боржників направили до суду ОСББ. Кількість позовів через борги зросла у 2 рази в порівнянні з аналогічним періодом до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Opendatabot, пише УНН.

Рекордним за кількістю позовів до співвласників став 2023 рік: тоді ОСББ подали 1,4 тисячі позовів до співвласників. Це може бути пов’язано зі скасуванням заборони на штрафи через борги по ЖКП наприкінці 2023 року. Втім, торік звернень до суду не поменшало. 3,6 тисячі справ на боржників вже потрапили до судів станом на кінець 2024 року. Йдеться як про судові позови, так й про судові накази. Це у 2,7 рази більше, аніж на початку повномасштабної війни — тоді було подано 1 340 подібних справ за весь рік

За інформацією Opendatabot, найбільше судяться за борги по ОСББ у Дніпропетровській області: 644 справи або 18% від загальної кількості минулоріч. Трохи менша статистика на Одещині: 547 або 15%. Трійку закриває Запорізька область, де об’єднання співмешканців зверталось до суду 488 рази (14%).

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Все більш популярною стає практика звернення по судовий наказ. Наразі такі справи розглядаються навіть без виклику сторін до суду: перевіряють документи, які підтверджують обставини справи, і, у разі відповідності вимог, виноситься судовий наказ. Після цього ОСББ може звернутися до виконавців та стягти з боржника гроші.

Від початку повномасштабного, кількість судових наказів росте рік до року. У 2022 році їх було 685, а у 2023 році — 1,8 тис. За 2024 рік було видано 2,2 тис. наказів. Це майже стільки ж, як до початку повномасштабного вторгнення. Їх частка від сумарної кількості з позовами теж зросла — з 51% до 62%. Це свідчить про те, що після скасування мораторію на штрафи по боргах ЖКП, суди змогли видавати накази про судові стягнення без попередніх обмежень