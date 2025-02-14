Рост долгов среди совладельцев: ОСМД подают рекордное количество исков в суд

По состоянию на конец 2024 года, по данным судебного реестра, 3630 исков и судебных приказов к совладельцам-должникам направили в суд ОСМД. Количество исков из-за долгов выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом до начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Opendatabot, пишет УНН.

Рекордным по количеству исков к совладельцам стал 2023 год: тогда ОСМД подали 1,4 тысячи исков к совладельцам. Это может быть связано с отменой запрета на штрафы за долги по ЖКУ в конце 2023 года. Впрочем, в прошлом году обращений в суд не стало меньше. 3,6 тысячи дел на должников уже попали в суды по состоянию на конец 2024 года. Речь идет как о судебных исках, так и о судебных приказах. Это в 2,7 раза больше, чем в начале полномасштабной войны - тогда было подано 1 340 подобных дел за весь год - говорится в сообщении.

По информации Opendatabot, больше всего судятся за долги по ОСМД в Днепропетровской области: 644 дела или 18% от общего количества в прошлом году. Немного меньше статистика в Одесской области: 547 или 15%. Тройку закрывает Запорожская область, где объединение сожителей обращалось в суд 488 раз (14%).

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Все более популярной становится практика обращения за судебным приказом. Сейчас такие дела рассматриваются даже без вызова сторон в суд: проверяют документы, подтверждающие обстоятельства дела, и, в случае соответствия требований, выносится судебный приказ. После этого ОСМД может обратиться к исполнителям и взыскать с должника деньги.

С начала полномасштабного, количество судебных приказов растет год от года. В 2022 году их было 685, а в 2023 году - 1,8 тыс. За 2024 год было выдано 2,2 тыс. приказов. Это почти столько же, как до начала полномасштабного вторжения. Их доля от суммарного количества с исками тоже выросла - с 51% до 62%. Это свидетельствует о том, что после отмены моратория на штрафы по долгам ЖКУ, суды смогли выдавать приказы о судебных взысканиях без предыдущих ограничений - отмечает Opendatabot.

Кроме того Opendatabot рекомендует краткую инструкцию, вместе с шаблоном заявления в суд для ОСМД.

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Для подачи иска в суд обязательно надо иметь электронный кабинет в электронном суде. Кабинет регистрируется с помощью электронного цифрового ключа (ЭЦП или КЭП) руководителя объединения сожителей.

К заявлению прилагаются:

квитанция об уплате судебного сбора;

копия договора с должником, заключенного в письменной (в том числе электронной) форме;

доказательства выполнения обязательств вами (предоставленные услуги, поставленные товары и т.д.);

доказательства невыполнения обязательств должником (например, счета, акты приема-передачи товара/услуги).