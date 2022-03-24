Зробіть відповідальний вибір: Кулеба роз'яснив країнам ЄС, що означає платити путіну рублями за нафту і газ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про можливу оплату рф за газ та нафту в рублях, пише УНН.
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"Якщо якась країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами путіна платити за нафту і газ рублями, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою – допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", - написав Кулеба у Twitter.
Раніше
23 березня путін доручив приймати оплату за доставку російського газу в Європу в рублях.