Сделайте ответственный выбор: Кулеба разъяснил странам ЕС, что значит платить путину рублями за нефть и газ

Цитата

"Если какая-то страна ЕС склонится перед унизительными требованиями путина платить за нефть и газ рублями, это будет все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой - помогать россиянам убивать украинцев. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее

23 марта путин поручил принимать оплату за доставку российского газа в Европу в рублях.