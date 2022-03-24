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Сделайте ответственный выбор: Кулеба разъяснил странам ЕС, что значит платить путину рублями за нефть и газ

Киев • УНН

 • 271591 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о возможной оплате рф за газ и нефть в рублях, пишет УНН.

Сделайте ответственный выбор: Кулеба разъяснил странам ЕС, что значит платить путину рублями за нефть и газ

Цитата

"Если какая-то страна ЕС склонится перед унизительными требованиями путина платить за нефть и газ рублями, это будет все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой - помогать россиянам убивать украинцев. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее

23 марта путин поручил принимать оплату за доставку российского газа в Европу в рублях.

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