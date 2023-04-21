Patriot уже захищає українське небо - командувач Повітряних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук перевірив бойові позиції, на яких стоять нові ЗРК "Patriot", пише УНН з посиланням на Telegram командувача.
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"Перевірив бойові позиції ЗРК «Patriot» на одному з напрямків! Подякував нашим зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів! Дякую партнерам та усім, хто сприяв!" - написав генерал-лейтенант.
Деталі
На фото позаду Олещука - пускова установка ЗРК «Patriot», яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. За його словами, у невеликій кількості, але по-факту на озброєнні вже стоять сучасні західні зенітні ракетні системи NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.
"Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16! Тримаймо небо і чекаємо гарних новин із Рамштайну!" - додав командувач Повітряних Сил ЗСУ.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба зявив, що у короткостроковій перспективі найкращими гарантіями безпеки для України будуть сняряди та літаки F-16. За його словами, міністерство щодня працює над рішеннями щодо постачання Україні цих видів зброї.
Про потребу України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16 говорив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час зустрічі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки, генералом Тьєрі Бюркаром.
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