Залужний зустрівся в Україні з начальником Об'єднаного штабу Збройних Сил Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки, генералом Тьєрі Бюркаром. Про це повідомив Залужний на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.
Цитата
"Був радий вперше вітати в Україні начальника Об'єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генерала армії Тьєрі Бюркара.
Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора", - зазначив Залужний.
Деталі
Як повідомив український Головнокомандувач, за результатом зустрічі було домовлено продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі. Також, Залужний зауважив, що зі свого боку, Збройні Сили України готові ділитися досвідом з партнерами щодо ведення повномасштабної війни.
"З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16", - написав Залужний.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перша група литовських інструкторів вирушила до Німеччини для навчання українських військових