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Перша група литовських інструкторів вирушила до Німеччини для навчання українських військових

Перша група литовських інструкторів вирушила до Німеччини для навчання українських військових

Київ • УНН

 • 656268 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Перша група литовських інструкторів вирушила до Німеччини для навчання українських військових. Про це передає УНН з посиланням на пресслужбу Збройних сил Литви.

Цитата

"Ми прямуємо до Німеччини як навчальна група, націлена на передачу навичок та знань українським військовим. Ми присвятимо весь період місії навчанню військ, які борються за свободу країни.

Ми сподіваємося не лише поділитися знаннями, а й дізнатися про те, що ми зможемо використовувати для забезпечення власної національної безпеки", - зазначив капітан Томаш Скерстонас, командир групи інструкторів піхотного батальйону.

Деталі

Литовці об’єднаються з німецькими та бельгійськими колегами для досягнення цілей багатонаціональної програми військової підготовки під керівництвом Німеччини. Спеціальна підготовка відбудеться в рамках Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні.

Така програма охоплює базове навчання володінню зброєю, навчання медичним та інженерним навичкам, колективне навчання на різних рівнях підрозділів, зосереджуючись на наступі в лісистих і міських районах.

Нагадаємо

Литва домагатиметься запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі.

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