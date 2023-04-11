Первая группа литовских инструкторов отправилась в Германию для обучения украинских военных

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"Мы направляемся в Германию как учебная группа, нацеленная на передачу навыков и знаний украинским военным. Мы посвятим весь период миссии обучению войск, которые сражаются за свободу страны.

Мы надеемся не только поделиться знаниями, но и узнать о том, что мы сможем использовать для обеспечения собственной национальной безопасности", - отметил капитан Томаш Скерстонас, командир группы инструкторов пехотного батальона.

Детали

Литовцы объединятся с немецкими и бельгийскими коллегами для достижения целей многонациональной программы военной подготовки под руководством Германии. Специальная подготовка состоится в рамках Миссии Европейского Союза по военной помощи Украине.

Такая программа охватывает базовое обучение владению оружием, обучение медицинским и инженерным навыкам, коллективное обучение на разных уровнях подразделений, сосредотачиваясь на наступлении в лесистых и городских районах.

Напомним

Литва будет добиваться приглашения Украины в НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе.