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Залужный встретился в Украине с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции

Киев • УНН

 • 887914 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный встретился с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики, генералом Тьери Бюркаром. Об этом сообщил Залужный на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Был рад впервые приветствовать в Украине начальника Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генерала армии Тьери Бюркара.

Это четкий сигнал поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне против агрессора", - отметил Залужный.

Детали

Как сообщил украинский Главнокомандующий, по результатам встречи было договорено продолжать сотрудничество и поддерживать диалог и в дальнейшем. Также, Залужный отметил, что со своей стороны, Вооруженные Силы Украины готовы делиться опытом с партнерами по ведению полномасштабной войны.

"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Подробно остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16", - написал Залужный.

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