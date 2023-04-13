Залужный встретился в Украине с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный встретился с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики, генералом Тьери Бюркаром. Об этом сообщил Залужный на своей странице в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Был рад впервые приветствовать в Украине начальника Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генерала армии Тьери Бюркара.
Это четкий сигнал поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне против агрессора", - отметил Залужный.
Детали
Как сообщил украинский Главнокомандующий, по результатам встречи было договорено продолжать сотрудничество и поддерживать диалог и в дальнейшем. Также, Залужный отметил, что со своей стороны, Вооруженные Силы Украины готовы делиться опытом с партнерами по ведению полномасштабной войны.
"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Подробно остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16", - написал Залужный.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая группа литовских инструкторов отправилась в Германию для обучения украинских военных