Patriot уже защищает украинское небо - командующий Воздушных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук проверил боевые позиции, на которых стоят новые ЗРК "Patriot", пишет УНН со ссылкой на Telegram командующего.
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"Проверил боевые позиции ЗРК «Patriot» на одном из направлений! Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков! Спасибо партнерам и всем, кто способствовал!", - написал генерал-лейтенант.
Детали
На фото позади Олещука - пусковая установка ЗРК «Patriot», которая уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. По его словам, в небольшом количестве, но по-факту на вооружении уже стоят современные западные зенитные ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.
"Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, Воздушным Силам нужен F-16! Держим небо и ждем хороших новостей из Рамштайна!", - добавил командующий Воздушными Силами ВСУ.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба заявил, что в краткосрочной перспективе, лучшими гарантиями безопасности для Украины будут сняряды и самолеты F-16. По его словам, министерство ежедневно работает над решениями о поставках Украине этих видов оружия.
О потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16 говорил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время встречи с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики, генералом Тьери Бюркаром.
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