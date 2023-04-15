Снаряди та F-16: Кулеба назвав гарантії безпеки України у короткостроковій перспективі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У короткостроковій перспективі, найкращими гарантіями безпеки для України будуть сняряди та літаки F-16. Про це повідомляє УНН з посиланням на слова Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу під час його прямої трансляції на власній сторінці в Instagram.
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"У короткостроковій перспективі найкращою гарантією нашої безпеки є пришвидшення постачань зброї і снарядів, та ухвалення позитивного рішення про надання Україні літаків F-16", - зазначив Кулеба.
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Кулеба також уточнив, що Міністерство щодня працює над рішеннями щодо постачання Україні цих видів зброї.
"З першого питання більш успішно, друге питання- в роботі. Від зараз і до Вільнюського саміту це були б найкращі гарантії безпеки України", - заявив очільник МЗС.
Також, Кулеба зазначив, що для довгосттрокових гарантій безпеки, Україна має стати членом Альянсу.
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