Снаряды и F-16: Кулеба назвал гарантии безопасности Украины в краткосрочной перспективе

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"В краткосрочной перспективе лучшей гарантией нашей безопасности является ускорение поставок оружия и снарядов, и принятие положительного решения о предоставлении Украине самолетов F-16", - отметил Кулеба.

Детали

Кулеба также уточнил, что Министерство ежедневно работает над решениями о поставках Украине этих видов оружия.

"По первому вопросу более успешно, второй вопрос - в работе. От сейчас и до Вильнюсского саммита это были бы лучшие гарантии безопасности Украины", - заявил глава МИД.

Также, Кулеба отметил, что для долгосрочных гарантий безопасности, Украина должна стать членом Альянса.

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