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Снаряды и F-16: Кулеба назвал гарантии безопасности Украины в краткосрочной перспективе

Киев • УНН

 • 785847 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В краткосрочной перспективе, лучшими гарантиями безопасности для Украины будут сняряды и самолеты F-16. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время его прямой трансляции на собственной странице в Instagram.

Цитата

"В краткосрочной перспективе лучшей гарантией нашей безопасности является ускорение поставок оружия и снарядов, и принятие положительного решения о предоставлении Украине самолетов F-16", - отметил Кулеба.

Детали

Кулеба также уточнил, что Министерство ежедневно работает над решениями о поставках Украине этих видов оружия.

"По первому вопросу более успешно, второй вопрос - в работе. От сейчас и до Вильнюсского саммита это были бы лучшие гарантии безопасности Украины", - заявил глава МИД.

Также, Кулеба отметил, что для долгосрочных гарантий безопасности, Украина должна стать членом Альянса. 

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