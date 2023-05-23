Зранку росіяни 6 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Зранку російські окупанти здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумської області. Обстрілювали Великописарівську та Шалигинську громади. Про це повідомляє Сумська ОВА на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська та Шалигинська громади", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Шалигинській громаді ворог здійснив 7 вибухів з міномета та 18 вибухів з артилерії.
У Великописарівській громаді з території рф здійснено 4 вибухи з РСЗВ.
За інформацією Сумської ОДА, попередньо – без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 22 травня, росіяни здійснили 61 обстріл, випустивши 373 снаряди по Херсонській області. Через обстріли одна людина загинула, ще троє дістали поранення.