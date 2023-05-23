Утром россияне 6 раз обстреляли приграничье Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Утром российские оккупанты совершили 6 обстрелов приграничья Сумской области. Обстреливали Великописаревскую и Шалыгинскую общины. Об этом сообщает Сумская ОВА на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"С утра россияне совершили 6 обстрелов приграничья. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская и Шалыгинская общины", - говорится в сообщении.
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В Шалыгинской громаде враг совершил 7 взрывов из миномета и 18 взрывов из артиллерии.
В Великописаревской громаде с территории рф осуществлено 4 взрыва из РСЗО.
По информации Сумской ОГА, предварительно – без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры.
Напомним
За прошедшие сутки, 22 мая, россияне совершили 61 обстрел, выпустив 373 снаряда по Херсонской области. Из-за обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.