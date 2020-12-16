Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Станом на 8:50 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Валерія Лобановського, вулиця Миколи Грінченка, Голосіївський проспект, Велика Окружна дорога, вулиця Михайла Грушевського, Набережне шосе, вулиця Набережно-Рибальська та проспект Степана Бандери.
Також ускладнено рух на вулиці Васильківській, вулиці Кайсарова, проспекті Леся Курбаса та вулиці Героїв Дніпра.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Дніпровська Набережна, Харківське шосе, проспект Соборності, Броварський проспект, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича та проспект Володимира Маяковського.
Ускладнено рух на Дарницькому та Русанівському мостах, а також мосту Патона у напрямку правого берега.
Нагадаємо, водіїв попередили про ожеледицю та сніг - місцями до 15 см.