Утром Киев стоит в пробках

Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, улица Николая Гринченко, Голосеевский проспект, Большая Окружная дорога, улица Михаила Грушевского, Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская и проспект Степана Бандеры.

Также затруднено движение на улице Васильковской, улице Кайсарова, проспекте Леся Курбаса и улице Героев Днепра.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Днепровская Набережная, Харьковское шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича и проспект Владимира Маяковского.

Затруднено движение на Дарницком и Русановском мостах, а также мосту Патона в направлении правого берега.

Напомним, водителей предупредили о гололедице и снеге - местами до 15 см.