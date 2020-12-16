Утром Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, улица Николая Гринченко, Голосеевский проспект, Большая Окружная дорога, улица Михаила Грушевского, Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская и проспект Степана Бандеры.
Также затруднено движение на улице Васильковской, улице Кайсарова, проспекте Леся Курбаса и улице Героев Днепра.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Днепровская Набережная, Харьковское шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича и проспект Владимира Маяковского.
Затруднено движение на Дарницком и Русановском мостах, а также мосту Патона в направлении правого берега.
Напомним, водителей предупредили о гололедице и снеге - местами до 15 см.