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Водіїв попередили про ожеледицю та сніг: місцями до 15 см

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. На ранок середи, 16 грудня, по Україні спостерігається туман, у Луганській області дороги засніжені, тут місцями випало до 15 см снігу, у Дніпропетровській місцями ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.

Водіїв попередили про ожеледицю та сніг: місцями до 15 см

"Станом на 6 годину 16 грудня сніг помірної інтенсивності випадає у Луганській області, де за нічний час доби випало до 15 см снігу, невеликий сніг у Сумській та Харківській областях (1-2 см на ґрунті). У більшості західних, центральних, Київській та Одеській областях тумани. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, у Луганській області засніжене, у Дніпропетровській місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.

Також, за їхніми даними, на перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття тут - місцями мокре.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо, в областях з опадами – снігоочисні роботи. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили в агентстві.

За повідомленням Укргідрометцентру, 16 грудня у східних областях сніг з дощем, ожеледь, на решті території тумани, видимість 200-500 м. Температура повітря протягом доби -3...+2°С, на півдні та заході 1-6° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Нагадаємо, близько пів тисячі киян за день стали жертвами ожеледиці.

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