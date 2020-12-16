Водителей предупредили о гололедице и снеге: местами до 15 см
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На утро среды, 16 декабря, по Украине наблюдается туман, в Луганской области дороги заснеженные, здесь местами выпало до 15 см снега, в Днепропетровской местами гололедица. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По состоянию на 6 часов 16 декабря снег умеренной интенсивности выпадает в Луганской области, где за ночное время суток выпало до 15 см снега, небольшой снег в Сумской и Харьковской областях (1-2 см в почве). В большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях туманы. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской области заснеженное, в Днепропетровской местами гололедица", - сообщили дорожники.
Также, по их данным, на перевалочных участках дорог без осадков. Покрытие здесь - местами мокрое.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и т.п., в областях с осадками - снегоочистительные работы. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.
По сообщению Укргидрометцентра, 16 декабря в восточных областях снег с дождем, гололед, на остальной территории туманы, видимость 200-500 м. Температура воздуха в течение суток -3... +2°С, на юге и западе 1-6° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Напомним, около полтысячи киевлян за день стали жертвами гололедицы.