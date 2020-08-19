Зранку деякі мости Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулиці В’ячеслава Чорновола, на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців, Олександра Довженка.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на проспектах Любомира Гузара та Леся Курбаса.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, проспектом Академіка Палладіна, бульваром Академіка Вернадського, вулицями Жилянською та на бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті та Дарницькому шосе.
Рух на мостах - Дарницькому, Північному, Південному та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 19 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,23 грн/дол.