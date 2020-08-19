Утром некоторые мосты Киева сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, на улице Вячеслава Черновола, на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов, Александра Довженко.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на проспектах Любомира Гузара и Леся Курбаса.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, проспектом Академика Палладина, бульваром Академика Вернадского, улицами Жилянской и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте и Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Дарницком, Северном, Южном и Метро - затруднено в направлении правого берега. На мосту Патона можно проехать свободно.
Напомним, 19 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,23 грн/долл.