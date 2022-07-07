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Зрадник України - мер Куп’янська, знаходиться під вартою в росії

Зрадник України - мер Куп’янська, знаходиться під вартою в росії

Київ • УНН

 • 320130 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Міський голова Куп’янська геннадій мацегора, який зрадив Україну і перейшов на бік окупантів, був заарештований росіянами та зараз перебуває у них під вартою. Про це йдеться в повідомленні Харківської ОВА, передає УНН.

Деталі

мацегора перейшов на бік ворога в перші дні війни та сприяв російським окупантам у Куп'янську. Забезпечував їх транспортом, житлом, пальним та їжею.

В лютому Харківська обласна прокуратура повідомила мацегорі про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді.

Цитата

«Як бачимо, на зрадників у будь-якому разі не чекає нічого хорошого, адже вони не потрібні й самим росіянам. Для окупантів це уже стало системою. Спочатку вони використовують зрадників та їхній ресурс, а згодом їх прибирають», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Мер міста Куп'янськ на Харківщині геннадій мацегора здав населений пункт російським окупантам. Він наголосив, що саме час містянам “сміливо повертатися до життя, налагоджувати побут”.

Українські Національні Новини

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