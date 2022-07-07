Предатель Украины – мэр Купянска, находится под стражей в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Городской голова Купянска геннадий мацегора, предавший Украину и перешедший на сторону оккупантов, был арестован россиянами и сейчас находится у них под стражей. Об этом говорится в сообщении Харьковской ОВА, передает УНН.
Детали
мацегора перешел на сторону врага в первые дни войны и способствовал русским оккупантам в Купянске. Снабжал их транспортом, жильем, горючим и едой.
В феврале Харьковская областная прокуратура сообщила материгоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.
Цитата
«Как видим, предателей в любом случае не ждет ничего хорошего, ведь они не нужны и самим россиянам. Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем их убирают», – говорится в сообщении.
Напомним
Мэр города Купянск геннадий мацегора сдал населенный пункт российским оккупантам. Он подчеркнул, что самое время горожанам “смело возвращаться к жизни, налаживать быт”.