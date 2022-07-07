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Предатель Украины – мэр Купянска, находится под стражей в россии

Предатель Украины – мэр Купянска, находится под стражей в россии

Киев • УНН

 • 320127 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Городской голова Купянска геннадий мацегора, предавший Украину и перешедший на сторону оккупантов, был арестован россиянами и сейчас находится у них под стражей. Об этом говорится в сообщении Харьковской ОВА, передает УНН.

Детали

мацегора перешел на сторону врага в первые дни войны и способствовал русским оккупантам в Купянске. Снабжал их транспортом, жильем, горючим и едой.

В феврале Харьковская областная прокуратура сообщила материгоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.

Цитата

«Как видим, предателей в любом случае не ждет ничего хорошего, ведь они не нужны и самим россиянам. Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем их убирают», – говорится в сообщении.

Напомним

Мэр города Купянск геннадий мацегора сдал населенный пункт российским оккупантам. Он подчеркнул, что самое время горожанам “смело возвращаться к жизни, налаживать быт”.

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