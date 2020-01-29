Зовнішній борг України минулого року скоротився майже на 16% – Рахункова палата
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У 2019 році зовнішній борг України скоротився на понад 173 млрд грн, тобто на майже 16%. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.
"Минулого року майже повністю був виконаний план погашення державного боргу – понад 345 млрд грн. Водночас, видатки на обслуговування державного боргу менші від плану на 3,6 млрд грн (2,9%)", - зазначив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
За його словами, це пов’язано із зміцненням гривні до іноземних валют.
"Ревальвація, до речі, при перевищенні державних запозичень над погашенням державного боргу на 75,1 млрд грн, сприяла зменшенню державного боргу на 104,8 млрд грн (5,6%). При цьому, зовнішній борг скоротився на 173,2 млрд грн – 15,8%, внутрішній – зріс на 68,4 млрд грн (9,0%)", – підкреслив Пацкан.
Нагадаємо, за інформацією Мінфіну, обсяг державного і гарантованого державою боргу України за 2019 рік зріс у доларовому еквіваленті на 7,74% - до 84,36 млрд дол., у гривневому еквіваленті - скоротився на 7,85% - до 1,998 трлн грн.