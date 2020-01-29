Внешний долг Украины в прошлом году сократился почти на 16% - Счетная палата
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В 2019 году внешний долг Украины сократился более чем 173 млрд грн, то есть почти 16%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.
"В прошлом году почти полностью был выполнен план погашения государственного долга - более 345 млрд грн. В то же время, расходы на обслуживание государственного долга меньше плана на 3,6 млрд грн (2,9%)", - отметил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
По его словам, это связано с укреплением гривны к иностранной валюте.
"Ревальвация, кстати, при превышении государственных заимствований над погашением государственного долга на 75,1 млрд грн, способствовала уменьшению государственного долга на 104,8 млрд грн (5,6%). При этом, внешний долг сократился на 173,2 грн - 15,8%, внутренний - вырос на 68,4 млрд грн (9,0%)", - подчеркнул Пацкан.
Напомним, по информации Минфина, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,74% - до 84,36 млрд долл., в гривневом эквиваленте - сократился на 7,85% - до 1,998 млрд грн.