Зооактивісти змусили Терехова припинити шкуродерство у Харкові

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Члени робочої групи нададуть висновки і пропозиції щодо внесення змін до чинної міської програми поводження з тваринами.

Тривалий час до цього Терехов ігнорував факти жорстокого поводження з тваринами з боку КП "Центр поводження з тваринами". В. о. мера Харкова закривав очі на проблему, не дивлячись на нескінченні звернення зоозахисників і відкриті акції протесту, закликаючи активістів "не втручатися в господарську діяльність КП "Центр поводження з тваринами".

19 серпня місцеві зоозахисники поінформували про проблему президента Володимира Зеленського.

"Ми звернулися до президента з жахливим, підтвердженим фактом масового знищення бездомних тварин, десятки тонн яких щорічно відправляються на утилізацію з КП "Центр поводження з тваринами" у Куп'янську філію "Укрветсанзавод", за фактом ненадання інформації, яка є публічною, за фактом непрозорого і неефективного використання бюджетних коштів", - розповіла у Facebook глава департаменту зоозахисту ГО "Суспільно-правовий захист" Олена Чорна.

Напередодні старту виборчого процесу в Харкові Терехов таки вирішив вивчити діяльність КП "Центр поводження з тваринами" на предмет шкуродерства.

У контексті

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. В останній раз його бачили на публіці в серпні. Однак протягом усього часу близькі Кернеса запевняли, що він живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус і йде на поправку. Однак, нічого подібного не сталося, а незабаром після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Терехов зайняв його місце.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса.

Вибори нового глави Харкова відбудуться в жовтні.