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Зооактивисты заставили Терехова прекратить живодерства в Харькове

Зооактивисты заставили Терехова прекратить живодерства в Харькове

Киев  •  УНН

 • 19888 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. И. о. мэра Харькова Игорь Терехов, после жалоб горожан к Президенту, распорядился изучить деятельность КП "Центр обращения с животными" на предмет живодерства. Об этом в своем Facebook сообщила депутат Харьковского городского совета Наталия Коваленко, передает УНН.

Детали

Члены рабочей группы предоставят выводы и предложения по внесению изменений в действующую городскую программу обращения с животными.

Длительное время до этого Терехов игнорировал факты жестокого обращения с животными со стороны КП " Центр обращения с животными ". И. о. мэра Харькова закрывал глаза на проблему, не смотря на бесконечные обращения зоозащитников и открытые акции протеста, призывая активистов "не вмешиваться в хозяйственную деятельность КП "Центр обращения с животными".

19 августа местные зоозащитники проинформировали о проблеме президента Владимира Зеленского.

"Мы обратились к президенту с ужасным, подтвержденным фактом массового уничтожения бездомных животных, десятки тонн которых ежегодно отправляются на утилизацию с КП "Центр обращения с животными" в Купянский филиал " Укрветсанзавод", по факту непредоставления информации, которая является публичной, по факту непрозрачного и неэффективного использования бюджетных средств", - рассказала в Facebook глава департамента зоозащиты ОО "Общественно-правовая защита" Елена Черная.

В преддверии старта избирательного процесса в Харькове Терехов таки решил изучить деятельность КП "Центр обращения с животными" на предмет живодерства.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. В последний раз его видели на публике в августе. Однако на протяжении всего времени близкие Кернеса уверяли, что он жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус и идет на поправку. Однако, ничего подобного не случилось, а вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Терехов занял его место.

По одной из версий, подпись поддельная и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Выборы нового главы Харькова состоятся в октябре.

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