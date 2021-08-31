В Харькове назревает скандал с "поддельной" подписью Кернеса и назначением Терехова секретарем горсовета

"Я уже давно говорил, я уверен в том, что документы – подделка, и что Терехов стал секретарем незаконно. И что за это он должен отвечать перед законом. Это был захват власти обманным путем. И за это нужно нести ответственность, уголовную. Конкретно Терехову и тем, кто в этом участвовал", - заявил он.

Маринин также выразил надежду, что в расследовании поможет немецкая сторона.

"Я не сомневаюсь, что Федеральная прокуратура Германии даст Украине всю необходимую информацию. В свою очередь украинская прокуратура разберется с этим делом при наличии политической воли", - добавил он.

Добавим, что по неподтвержденной информации из телеграмм-каналов, немецкие прокуроры и следователи уже обладают всей необходимой информацией для украинского следствия по поводу обстоятельств пребывания Геннадия Кернеса в Германии.

Также, по информации из телеграмм-каналов, эти документы в ближайшее время будут переданы в ОГП.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. В последний раз его видели на публике в августе. Однако на протяжении всего времени близкие Кернеса уверяли, что он жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус и идет на поправку. Однако, ничего подобного не случилось, а вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Терехов занял его место.

По одной из версий, подпись поддельная и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.