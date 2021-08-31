У Харкові назріває скандал з "підробленим" підписом Кернеса і призначенням Терехова секретарем міськради

"Я вже давно говорив, я впевнений в тому, що документи - підробка, і що Терехов став секретарем незаконно. І що за це він повинен відповідати перед законом. Це було захоплення влади обманним шляхом. І за це потрібно нести відповідальність, кримінальну. Саме Терехову і тим, хто в цьому брав участь", - заявив він.

Маринін також висловив надію, що в розслідуванні допоможе німецька сторона.

"Я не сумніваюся, що Федеральна прокуратура Німеччини дасть Україні всю необхідну інформацію. Своєю чергою українська прокуратура розбереться з цією справою при наявності політичної волі", - додав він.

Додамо, що за непідтвердженою інформацією з телеграм-каналів, німецькі прокурори і слідчі вже мають усю необхідну інформацію для українського слідства з приводу обставин перебування Геннадія Кернеса в Німеччині.

Також, за інформацією з телеграм-каналів, ці документи найближчим часом будуть передані в ОГП.

У контексті

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в серпні. Однак впродовж усього часу близькі Кернеса запевняли, що він живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус і йде на поправку. Однак, нічого подібного не сталося, а невдовзі після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Терехов зайняв його місце.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблений уже після смерті Геннадія Кернеса.