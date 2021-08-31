У Харкові назріває скандал з "підробленим" підписом Кернеса і призначенням Терехова секретарем міськради

ukru
17 березня, 19:38 • 102595 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 130113 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 188063 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 159417 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 157712 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163955 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 180521 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150356 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159499 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176189 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 56561 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 44301 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 33224 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 25223 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 64522 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 188064 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 165915 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 262529 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 258514 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 386441 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 64313 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 72793 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 70492 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 102602 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112573 перегляди
Актуальне
У Харкові назріває скандал з "підробленим" підписом Кернеса і призначенням Терехова секретарем міськради

У Харкові назріває скандал з "підробленим" підписом Кернеса і призначенням Терехова секретарем міськради

Київ • УНН

 • 24336 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Харкові ініційовано розслідування дійсності електронного підпису Геннадія Кернеса, завдяки якому Ігор Терехов зайняв крісло секретаря міськради і мера. Про це в коментарі УНН розповів Дмитро Маринін, який має намір брати участь у виборах на очільника міста Харкова.

"Я вже давно говорив, я впевнений в тому, що документи - підробка, і що Терехов став секретарем незаконно. І що за це він повинен відповідати перед законом. Це було захоплення влади обманним шляхом. І за це потрібно нести відповідальність, кримінальну. Саме Терехову і тим, хто в цьому брав участь", - заявив він.

Маринін також висловив надію, що в розслідуванні допоможе німецька сторона.

"Я не сумніваюся, що Федеральна прокуратура Німеччини дасть Україні всю необхідну інформацію. Своєю чергою українська прокуратура розбереться з цією справою при наявності політичної волі", - додав він.

Додамо, що за непідтвердженою інформацією з телеграм-каналів, німецькі прокурори і слідчі вже мають усю необхідну інформацію для українського слідства з приводу обставин перебування Геннадія Кернеса в Німеччині.

Також, за інформацією з телеграм-каналів, ці документи найближчим часом будуть передані в ОГП.

У контексті

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в серпні. Однак впродовж усього часу близькі Кернеса запевняли, що він живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус і йде на поправку. Однак, нічого подібного не сталося, а невдовзі після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Терехов зайняв його місце.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблений уже після смерті Геннадія Кернеса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами