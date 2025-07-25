Золото дешевшає на тлі зміцнення долара та зростання оптимізму щодо торгівлі

Ціни на золото в п'ятницю впали під тиском зміцнення долара США та оптимізму щодо прогресу у торговельних переговорах між США та ЄС, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ціна на спотовому ринку золота знизилася на 0,5% до 3350,08 долара за унцію за станом на 08:20 за Гринвічем (11:20 за Києвом). Американські ф'ючерси на золото впали на 0,6% до 3351,70 долара.

Індекс долара США відскочив від більш ніж двотижневого мінімуму, що зробило золото дорожчим для закордонних покупців, тоді як прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла.

За словами Рікардо Євангелісти, старшого аналітика брокерської компанії ActivTrades, тиск на золото чинить зростання інтересу до ризику, викликаний оптимізмом щодо потенційних переговорів щодо мит, і більш високі, ніж очікувалося, дані по заявках на допомогу з безробіття, що підтверджують думку про те, що Федеральна резервна система США навряд чи знизить ставки.

"Елемент невизначеності все ще зберігається... за сильної підтримки близько 3300 доларів я бачу потенціал зростання цін на золото у разі нових спалахів волатильності", - сказав він.

У четвер Європейська комісія заявила, що досягнення торгової угоди зі Сполученими Штатами шляхом переговорів цілком досяжно, тоді як члени ЄС проголосували за затвердження мит у відповідь на американські товари на суму 93 мільярди євро (109 мільярдів доларів) у разі провалу переговорів.

Дані показали, що кількість американців, які подають нові заяви на допомогу безробітним, минулого тижня впала до тримісячного мінімуму, що вказує на стабільну ситуацію на ринку праці.

Тим часом президент Дональд Трамп тиснув на голову ФРС Джерома Павелла знизити процентні ставки під час напруженого візиту до центрального банку США в четвер, менш ніж за тиждень до наступної зустрічі з питань встановлення процентних ставок, на якій очікується, що політики збережуть процентні ставки стабільними, пише видання.

Ринки враховують потенційне зниження ставок у вересні.

Золото зазвичай демонструє хороші результати у періоди невизначеності та низьких відсоткових ставок.

Спотове срібло впало на 0,5% до $38,90 за унцію, але, схоже, демонструвало тижневе зростання, склавши близько 1,9%. Платина втратила 0,6% до 1400,02 долара, а паладій - 0,7% до 1219,20 долара.

Ціна нафти Brent досягла тижневого максимуму