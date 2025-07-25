Золото дешевеет на фоне укрепления доллара и роста оптимизма в отношении торговли

Цены на золото в пятницу упали под давлением укрепления доллара США и оптимизма относительно прогресса в торговых переговорах между США и ЕС, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цена на спотовом рынке золота снизилась на 0,5% до 3350,08 доллара за унцию по состоянию на 08:20 по Гринвичу (11:20 по Киеву). Американские фьючерсы на золото упали на 0,6% до 3351,70 доллара.

Индекс доллара США отскочил от более чем двухнедельного минимума, что сделало золото дороже для зарубежных покупателей, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла.

По словам Рикардо Евангелисты, старшего аналитика брокерской компании ActivTrades, давление на золото оказывает рост интереса к риску, вызванный оптимизмом относительно потенциальных переговоров по пошлинам, и более высокие, чем ожидалось, данные по заявкам на пособие по безработице, подтверждающие мнение о том, что Федеральная резервная система США вряд ли снизит ставки.

"Элемент неопределенности все еще сохраняется... при сильной поддержке около 3300 долларов я вижу потенциал роста цен на золото в случае новых вспышек волатильности", - сказал он.

В четверг Европейская комиссия заявила, что достижение торгового соглашения с Соединенными Штатами путем переговоров вполне достижимо, тогда как члены ЕС проголосовали за утверждение ответных пошлин на американские товары на сумму 93 миллиарда евро (109 миллиардов долларов) в случае провала переговоров.

Данные показали, что число американцев, подающих новые заявления на пособие по безработице, на прошлой неделе упало до трехмесячного минимума, что указывает на стабильную ситуацию на рынке труда.

Тем временем президент Дональд Трамп давил на главу ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки во время напряженного визита в центральный банк США в четверг, менее чем за неделю до следующей встречи по вопросам установления процентных ставок, на которой ожидается, что политики сохранят процентные ставки стабильными, пишет издание.

Рынки учитывают потенциальное снижение ставок в сентябре.

Золото обычно демонстрирует хорошие результаты в периоды неопределенности и низких процентных ставок.

Спотовое серебро упало на 0,5% до $38,90 за унцию, но, похоже, демонстрировало недельный рост, составив около 1,9%. Платина потеряла 0,6% до 1400,02 доллара, а палладий - 0,7% до 1219,20 доллара.

Цена на нефть Brent достигла недельного максимума