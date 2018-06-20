ЗНО з історії України не склали більше 14% учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України не склали 14,19% учасників, передає УНН з посиланням на osvita.ua.
Поріг “склав/не склав” для ЗНО з історії України у 2018 році УЦОЯО встановив на рівні 26 тестових балів.
Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати результати під час вступної кампанії.
Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з історії України, становить 22 692 особи, що дорівнює 14,19% від загальної кількості учасників тестування.
Результати ЗНО з історії України будуть враховані як державна підсумкова атестація.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна було набрати, правильно виконавши всі завдання роботи — 94 бали.
Як повідомляв УНН, у тестуванні з історії України взяли участь 159 523 особи, що становить 94,4% від загальної кількості зареєстрованих.