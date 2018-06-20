ВНО по истории Украины не сдали более 14% участников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Внешнее независимое оценивание по истории Украины не сдали 14,19% участников, передает УНН со ссылкой на osvita.ua.
Порог "сдал/не сдал" для ВНО по истории Украины в 2018 году УЦОКО установил на уровне 26 тестовых баллов.
Все участники тестирования, результат которых равен или выше порога, смогут использовать результаты во время вступительной кампании.
Количество участников ВНО, которые не сдали тест по истории Украины, составляет 22 692 человека, что составляет 14,19% от общего количества участников тестирования.
Результаты ВНО по истории Украины будут учтены как государственная итоговая аттестация.
Максимальное количество тестовых баллов, которое можно было набрать, правильно выполнив все задания работы - 94 балла.
Как сообщал УНН, в тестировании по истории Украины приняли участие 159 523 человека, что составляет 94,4% от общего количества зарегистрированных.