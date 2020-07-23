ЗНО-2020: адаптивний поріг з української мови та літератури для нацменшин становить 15 балів

"Встановлення адаптивного порогу "склав/не склав" з української мови та літератури для учасників з особливими освітніми потребами, які отримали повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов або мовою корінних народів. Тут ми маємо спиратися на наші статистичні показники в прив’язці до трьох областей компактного проживання наших національних меншин: угорців, румунів і молдаван. Це три області: Закарпатська, Чернівецька та Одеська. Адаптивний поріг для випускників Закарпатської, Чернівецької та Одеської областей, мова навчання яких не належить до слов’янської групи мов або є мовою корінних народів, має встановлений на рівні 15 балів, і таким чином кількість учасників, які не долають цей поріг саме з цієї категорії становить 12,46%", - заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Так, це рішення члени експертної комісії проголосували одноголосно.

Нагадаємо, у цьому році ЗНО з української мови та літератури припиняє своє існування у тому вигляді, яким було всі ці роки, та з 2021 набуває нового формату.