ЗНО-2020: адаптивний поріг з української мови та літератури для нацменшин становить 15 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У 2020 році адаптивний поріг ЗНО з української мови та літератури для учасників, які отримали повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов або мовою корінних народів, становить 15 балів. Про це стало відомо під час засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, передає УНН.
"Встановлення адаптивного порогу "склав/не склав" з української мови та літератури для учасників з особливими освітніми потребами, які отримали повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов або мовою корінних народів. Тут ми маємо спиратися на наші статистичні показники в прив’язці до трьох областей компактного проживання наших національних меншин: угорців, румунів і молдаван. Це три області: Закарпатська, Чернівецька та Одеська. Адаптивний поріг для випускників Закарпатської, Чернівецької та Одеської областей, мова навчання яких не належить до слов’янської групи мов або є мовою корінних народів, має встановлений на рівні 15 балів, і таким чином кількість учасників, які не долають цей поріг саме з цієї категорії становить 12,46%", - заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.
Так, це рішення члени експертної комісії проголосували одноголосно.
Нагадаємо, у цьому році ЗНО з української мови та літератури припиняє своє існування у тому вигляді, яким було всі ці роки, та з 2021 набуває нового формату.