ЗНО з української мови та літератури переформатують
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У цьому році ЗНО з української мови та літератури припиняє своє існування у тому вигляді, яким було всі ці роки, та з 2021 набуває нового формату. Про це під час засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти повідомив в.о. директора УЦОЯО Валерій Бойко, передає кореспондент УНН.
“Що стосується української мови та літератури... з 2021 року фактично у тому форматі, у якому існує тест з української мови та літератури вже багато років, він припиняє у цьому році своє існування, і вже починаючи з 2021 року нашим абітурієнтам буде запропоновано, і відповідно до наказу про деякі питання проведення ЗНО у 2021 році і на виконання одного з пунктів дорожньої карти з реалізації статті 7 Закону України "Про освіту“ абітурієнти будуть працювати з двома типами сертифікаційної роботи”, — зазначив він.
Так, за словами Бойко, ЗНО з української мови ділитиметься на два типи у залежності від подальшого напряму підготовки абітурієнта.
“Перший — це українська мова, яка буде укладатися відповідно до програми ЗНО з української мови та літератури і міститиме завдання, рівне стандарту. Результати виконання цього тесту будуть зараховуватися, як оцінка за ДПА, так і буде враховуватися для вступу до закладів вищої освіти на природничі, математичні, технічні напрями підготовки. Другий тест "українська мова та література“, який міститиме завдання попереднього тесту з української мови, завдання, рівні стандарту, результати виконання частини цього тесту також будуть зараховуватися як ДПА за курс повної загальної середньої освіти, повне виконання завдань тесту з української мови і літератури будуть використовуватися під час вступу до закладів вищої освіти на гуманітарні напрями підготовки”, — додав він.
В.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти наголосив, що з вересня демонстраційні варіанти тесту будуть оприлюднені на сайті.
“Це такі плани і перспективи...Починаючи з нового навчального року, з вересня місяця відповідні демонстраційні варіанти тесту з української мови і літератури буде оприлюднено на сайті українського центру оцінювання якості освіти”, — підсумував Бойко.
Нагадаємо, участь у ЗНО з української мови і літератури у 2020 році взяли понад 275 тис. осіб — це 74,44% від загальної кількості зареєстрованих.