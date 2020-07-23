ЗНО з української мови та літератури переформатують

“Що стосується української мови та літератури... з 2021 року фактично у тому форматі, у якому існує тест з української мови та літератури вже багато років, він припиняє у цьому році своє існування, і вже починаючи з 2021 року нашим абітурієнтам буде запропоновано, і відповідно до наказу про деякі питання проведення ЗНО у 2021 році і на виконання одного з пунктів дорожньої карти з реалізації статті 7 Закону України "Про освіту“ абітурієнти будуть працювати з двома типами сертифікаційної роботи”, — зазначив він.

Так, за словами Бойко, ЗНО з української мови ділитиметься на два типи у залежності від подальшого напряму підготовки абітурієнта.

“Перший — це українська мова, яка буде укладатися відповідно до програми ЗНО з української мови та літератури і міститиме завдання, рівне стандарту. Результати виконання цього тесту будуть зараховуватися, як оцінка за ДПА, так і буде враховуватися для вступу до закладів вищої освіти на природничі, математичні, технічні напрями підготовки. Другий тест "українська мова та література“, який міститиме завдання попереднього тесту з української мови, завдання, рівні стандарту, результати виконання частини цього тесту також будуть зараховуватися як ДПА за курс повної загальної середньої освіти, повне виконання завдань тесту з української мови і літератури будуть використовуватися під час вступу до закладів вищої освіти на гуманітарні напрями підготовки”, — додав він.

В.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти наголосив, що з вересня демонстраційні варіанти тесту будуть оприлюднені на сайті.

“Це такі плани і перспективи...Починаючи з нового навчального року, з вересня місяця відповідні демонстраційні варіанти тесту з української мови і літератури буде оприлюднено на сайті українського центру оцінювання якості освіти”, — підсумував Бойко.

Нагадаємо, участь у ЗНО з української мови і літератури у 2020 році взяли понад 275 тис. осіб — це 74,44% від загальної кількості зареєстрованих.