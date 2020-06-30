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Цього року понад 275 тис. абітурієнтів взяли участь у ЗНО з української мови і літератури

Цього року понад 275 тис. абітурієнтів взяли участь у ЗНО з української мови і літератури

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Участь у ЗНО з української мови і літератури у 2020 році взяли понад 275 тис. осіб – це 74,44% від загальної кількості зареєстрованих. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОН.

"Участь у тестуванні з української мови і літератури взяли 275 081 особа – це 74,44% від загальної кількості зареєстрованих. 143-х учасників не допустили до пунктів тестування, з них 52-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 127 громадських спостерігачів", - йдеться в повідомленні.

За словами заступниці міністра освіти і науки Любомири Мандзій, тестування з української мови і літератури, як і перше ЗНО з математики, відбулось у безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України.

"Традиційно ЗНО з української мови і літератури є найчисельнішим з-поміж усіх тестувань. І те, що його вдалось провести в безпечних умовах, свідчить про готовність МОН, УЦОЯО та пунктів тестування дбати про здоров’я учасників і педагогів протягом всієї основної та додаткової сесій ЗНО”, – зазначила Мандзій.

Повідомляється, що поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з української мови і літератури буде визначено до 24 липня.

На сторінках учасників результати будуть опубліковані до 25 липня.

Нагадаємо, цього року понад 150 тис. абітурієнтів взяли участь у ЗНО з математики.

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