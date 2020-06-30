В этом году более 275 тыс. абитуриентов приняли участие в ВНО по украинскому языку и литературе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Участие в ВНО по украинскому языку и литературе в 2020 году приняли более 275 тыс. человек - это 74,44% от общего количества зарегистрированных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 275 081 человек - это 74,44% от общего количества зарегистрированных. 143-х участников не допустили к пунктам тестирования, из них 52-х - из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 127 общественных наблюдателей", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра образования и науки Любомиры Мандзий, тестирование по украинскому языку и литературе, как и первое ВНО по математике, состоялось в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача Украины.
"Традиционно ВНО по украинскому языку и литературе является самым многочисленным из всех тестирований. И то, что его удалось провести в безопасных условиях, свидетельствует о готовности МОН, УЦОКО и пунктов тестирования заботиться о здоровье участников и педагогов на протяжении всей основной и дополнительной сессий ВНО", - отметила Мандзий.
Сообщается, что порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по украинскому языку и литературе будет определено до 24 июля.
На страницах участников результаты будут опубликованы до 25 июля.
Напомним, в этом году более 150 тыс. абитуриентов приняли участие в ВНО по математике.