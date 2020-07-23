ВНО-2020: адаптивный порог по украинскому языку и литературе для нацменьшинств составляет 15 баллов

"Установление адаптивного порога "сдал/не сдал" по украинскому языку и литературе для участников с особыми образовательными потребностями, которые получили полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе языков или на языке коренных народов. Здесь мы должны опираться на наши статистические показатели в привязке к трем областям компактного проживания наших национальных меньшинств: венгров, румын и молдаван. Это три области: Закарпатская, Черновицкая и Одесская. Адаптивный порог для выпускников Закарпатской, Черновицкой и Одесской областей, язык обучения которых не относится к славянской группе языков или является языком коренных народов, имеет установленный на уровне 15 баллов, и таким образом количество участников, которые не преодолевают этот порог именно по этой категории составляет 12,46%", - заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Так, это решение члены экспертной комиссии проголосовали единогласно.

Напомним, в этом году ВНО по украинскому языку и литературе прекращает свое существование в том виде, каким было все эти годы, и с 2021 года приобретает новый формат.