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ВНО-2020: адаптивный порог по украинскому языку и литературе для нацменьшинств составляет 15 баллов

ВНО-2020: адаптивный порог по украинскому языку и литературе для нацменьшинств составляет 15 баллов

Киев  •  УНН

 • 18920 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В 2020 году адаптивный порог ВНО по украинскому языку и литературе для участников, которые получили полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе языков или на языке коренных народов, составляет 15 баллов. Об этом стало известно в ходе заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, передает УНН.

"Установление адаптивного порога "сдал/не сдал" по украинскому языку и литературе для участников с особыми образовательными потребностями, которые получили полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе языков или на языке коренных народов. Здесь мы должны опираться на наши статистические показатели в привязке к трем областям компактного проживания наших национальных меньшинств: венгров, румын и молдаван. Это три области: Закарпатская, Черновицкая и Одесская. Адаптивный порог для выпускников Закарпатской, Черновицкой и Одесской областей, язык обучения которых не относится к славянской группе языков или является языком коренных народов, имеет установленный на уровне 15 баллов, и таким образом количество участников, которые не преодолевают этот порог именно по этой категории составляет 12,46%", - заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Так, это решение члены экспертной комиссии проголосовали единогласно.

Напомним, в этом году ВНО по украинскому языку и литературе прекращает свое существование в том виде, каким было все эти годы, и с 2021 года приобретает новый формат.

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