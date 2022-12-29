Знеструмлення затримують поїзди в дорозі, один прибув із запізненням через збитий "шахед" - УЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На тлі знеструмлення в Україні затримуються поїзди в дорозі, один прибув із запізненням через збитий дрон-камікадзе типу Shahed, повідомили в Укрзалізниці у Телеграм, пише УНН.
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"Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури 5 поїздів Укрзалізниці з-поміж 77 прямують із затримкою понад 30 хвилин", - повідомили в УЗ і перечислили:
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- №7/8 Одеса-Головна — Харків +2:37
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- №1/2 Харків — Івано-Франківськ +1:07
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- №129/130 Кременчук — Ворохта +0:39
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- №149/150 Полтава-Південна — Чернівці +0:39
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- №65/66 Умань — Харків +0:37
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"Наш поїзд 38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на дільниці Славгород-Синельниково: посеред колії лежали уламки збитого «Шахеда». Наголошуємо, що сили ППО ЗСУ - єдині, кому офіційно дозволяється смітити на коліях Укрзалізниці", - вказали у компанії.
Деталі
"Київська кільцева електричка — за розкладом", - додали у компанії.
Як вказано, усі "Фортеці незламності" на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей.
"Посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо, а ми нагадуємо, що в разі спізнення через тривогу на свій поїзд, ви можете з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку", - зазначили в УЗ.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.