Знеструмлення у шести областях затримують у дорозі кілька поїздів: УЗ надала перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Знеструмлення у 6 областях затримують у дорозі на понад пів години вісім поїздів, один - на понад три години. Про це повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
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"Станом на 10:30 маємо часткові знеструмлення на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині", - повідомили в УЗ і додали, що "із затримкою понад 30 хвилин наразі прямують":
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- №7/8 Одеса — Харків (+3 год 30 хв);
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- №65/66 Умань — Харків (+1 год 25 хв);
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- №1/2 Харків — Івано-Франківськ (+1 год 03 хв);
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- №111/112 Київ — Ізюм (+46 хв);
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- №11/12 Львів — Одеса (+43 хв);
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- №45/46 Харків — Ужгород (+35 хв);
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- №61/62 Харків — Одеса (+33 хв);
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- №129/130 Кременчук — Ворохта (+30 хв).
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"Резервні тепловози працюють, пасажирів з Інтерсіті+ до Краматорська ми пересаджуємо до резервних вагонів далекого сполучення під теплотягою. Жодного скасованого рейсу, продовжуємо рух", - наголосили в УЗ.
Доповнення
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