Ексклюзив
09:58
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Значима танкова сила Європи: Зеленський заявив, що в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів. Він підкреслив, що танкові війська є одним із найсильніших елементів Сил оборони України.

Значима танкова сила Європи: Зеленський заявив, що в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів

Загалом в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів. Це все дуже сильні, досвідчені підрозділи – значима танкова сила Європи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із воїнами-танкістами, передає УНН.

Деталі

Глава держави наголосив, що танкові війська стали одним із найсильніших елементів Сил оборони України.

Звісно, зараз передусім через війну дронів та інші нові технологічні аспекти війни роль танків суттєво змінилася. Завдання командирів танкових екіпажів значно ускладнились. Але значення наших танкових військ залишається дуже вагомим. Хоробрість і влучність наших воїнів-танкістів, вогнева потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту наших українських позицій і знищення російських солдатів, їхніх позицій та їхніх укріплень 

– зазначив Зеленський.

За словами Президента, загалом в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів.

Це все дуже сильні, досвідчені підрозділи – значима танкова сила Європи. Воїни, якими ми пишаємось. Досвід, якого Україна готова навчати наших партнерів 

– наголосив Глава держави.

Зеленський подякував воїнам-танкістам і закликав завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя в боях заради України. Памʼять полеглих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.

Зеленський нагородив українських танкістів орденами та медалями14.09.23, 14:47

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Європа
Володимир Зеленський
Україна