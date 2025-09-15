Значима танкова сила Європи: Зеленський заявив, що в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів. Він підкреслив, що танкові війська є одним із найсильніших елементів Сил оборони України.
Загалом в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів. Це все дуже сильні, досвідчені підрозділи – значима танкова сила Європи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із воїнами-танкістами, передає УНН.
Деталі
Глава держави наголосив, що танкові війська стали одним із найсильніших елементів Сил оборони України.
Звісно, зараз передусім через війну дронів та інші нові технологічні аспекти війни роль танків суттєво змінилася. Завдання командирів танкових екіпажів значно ускладнились. Але значення наших танкових військ залишається дуже вагомим. Хоробрість і влучність наших воїнів-танкістів, вогнева потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту наших українських позицій і знищення російських солдатів, їхніх позицій та їхніх укріплень
За словами Президента, загалом в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів.
Це все дуже сильні, досвідчені підрозділи – значима танкова сила Європи. Воїни, якими ми пишаємось. Досвід, якого Україна готова навчати наших партнерів
Зеленський подякував воїнам-танкістам і закликав завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя в боях заради України. Памʼять полеглих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.
Зеленський нагородив українських танкістів орденами та медалями14.09.23, 14:47 • 408884 перегляди