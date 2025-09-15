Значительная танковая сила Европы: Зеленский заявил, что в украинских боевых бригадах действуют более 100 танковых батальонов
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинских боевых бригадах действуют более 100 танковых батальонов. Он подчеркнул, что танковые войска являются одним из сильнейших элементов Сил обороны Украины.
Всего в украинских боевых бригадах действуют более 100 танковых батальонов. Это все очень сильные, опытные подразделения – значимая танковая сила Европы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с воинами-танкистами, передает УНН.
Детали
Глава государства подчеркнул, что танковые войска стали одним из сильнейших элементов Сил обороны Украины.
Конечно, сейчас прежде всего из-за войны дронов и других новых технологических аспектов войны роль танков существенно изменилась. Задачи командиров танковых экипажей значительно усложнились. Но значение наших танковых войск остается очень весомым. Храбрость и меткость наших воинов-танкистов, огневая мощь и маневренность танков по-прежнему имеют значение для защиты наших украинских позиций и уничтожения российских солдат, их позиций и их укреплений
По словам Президента, всего в украинских боевых бригадах действуют более 100 танковых батальонов.
Это все очень сильные, опытные подразделения – значимая танковая сила Европы. Воины, которыми мы гордимся. Опыт, которому Украина готова обучать наших партнеров
Зеленский поблагодарил воинов-танкистов и призвал всегда помнить тех, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины. Память павших защитников и защитниц почтили минутой молчания.
