Зеленский наградил украинских танкистов орденами и медалями
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских воинов с Днем танкиста, и наградил их орденами и медалями. В своей речи Глава государства подчеркнул, что танкисты являются одной из основ украинской победы. Он также выразил соболезнования семьям погибших воинов, передает УНН.
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"Сегодня, 14 сентября, мы впервые отмечаем ваш день, День танкистов. День наших героических танковых войск. И отмечаем этот день на основе украинской победы. В прошлом году именно в эти дни завершилась Харьковская наступательная операция, и 14 сентября, после стабилизационных мероприятий, был поднят наш сине-желтый флаг именно в городе Изюме”, - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что одной из основ этой наступательной операции были украинские войска. Ведь именно они обеспечивали скорость и мощность украинского удара.
“Это честь для меня сегодня награждать вас, награждать лучших наших воинов. Но мы все с вами знаем, что путь к победе очень сложный. И на этом пути мы теряем лучших, сильнейших. Но мы не должны делать так, чтобы потерять в истории нашего государства имена этих людей”, - подчеркнул президент.
Владимир Зеленский добавил, что надо всегда помнить, благодаря кому сейчас существует Украина и благодаря кому состоится долгожданная победа.
“Я вам всем желаю здоровья, желаю вам крепости. Вам, вашим близким. Близкие они вдохновляют. У кого есть дети, желаю им здоровья, чтобы они всегда вас мотивировали и поддерживали. А у кого нет - будут”, - пожелал Президент.
Напомним
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым установил в Украине День танковых войск.