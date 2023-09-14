Зеленский наградил украинских танкистов орденами и медалями

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"Сегодня, 14 сентября, мы впервые отмечаем ваш день, День танкистов. День наших героических танковых войск. И отмечаем этот день на основе украинской победы. В прошлом году именно в эти дни завершилась Харьковская наступательная операция, и 14 сентября, после стабилизационных мероприятий, был поднят наш сине-желтый флаг именно в городе Изюме”, - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что одной из основ этой наступательной операции были украинские войска. Ведь именно они обеспечивали скорость и мощность украинского удара.

“Это честь для меня сегодня награждать вас, награждать лучших наших воинов. Но мы все с вами знаем, что путь к победе очень сложный. И на этом пути мы теряем лучших, сильнейших. Но мы не должны делать так, чтобы потерять в истории нашего государства имена этих людей”, - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что надо всегда помнить, благодаря кому сейчас существует Украина и благодаря кому состоится долгожданная победа.

“Я вам всем желаю здоровья, желаю вам крепости. Вам, вашим близким. Близкие они вдохновляют. У кого есть дети, желаю им здоровья, чтобы они всегда вас мотивировали и поддерживали. А у кого нет - будут”, - пожелал Президент.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым установил в Украине День танковых войск.