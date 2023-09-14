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Зеленский наградил украинских танкистов орденами и медалями

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских воинов с Днем танкиста, и наградил их орденами и медалями. В своей речи Глава государства подчеркнул, что танкисты являются одной из основ украинской победы. Он также выразил соболезнования семьям погибших воинов, передает УНН.

Цитата

"Сегодня, 14 сентября, мы впервые отмечаем ваш день, День танкистов. День наших героических танковых войск. И отмечаем этот день на основе украинской победы. В прошлом году именно в эти дни завершилась Харьковская наступательная операция, и 14 сентября, после стабилизационных мероприятий, был поднят наш сине-желтый флаг именно в городе Изюме”, - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что одной из основ этой наступательной операции были украинские войска. Ведь именно они обеспечивали скорость и мощность украинского удара.

“Это честь для меня сегодня награждать вас, награждать лучших наших воинов. Но мы все с вами знаем, что путь к победе очень сложный. И на этом пути мы теряем лучших, сильнейших. Но мы не должны делать так, чтобы потерять в истории нашего государства имена этих людей”, - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что надо всегда помнить, благодаря кому сейчас существует Украина и благодаря кому состоится долгожданная победа.

“Я вам всем желаю здоровья, желаю вам крепости. Вам, вашим близким. Близкие они вдохновляют. У кого есть дети, желаю им здоровья, чтобы они всегда вас мотивировали и поддерживали. А у кого нет - будут”, - пожелал Президент.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым установил в Украине День танковых войск. 

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