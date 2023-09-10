Відтепер День танкових військ відзначатиметься в Україні 14 вересня

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю:

1. Установити в Україні День танкових військ, який відзначати щороку 14 вересня.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 29 серпня 1997 року № 922/97 "Про День танкістів".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», - йдеться в Указі глави держави.

Нагадаємо

День танкіста в Україні відзначали щороку в другу неділю вересня.