Зеленський нагородив українських танкістів орденами та медалями

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Сьогодні, 14 вересня, ми вперше відзначаємо ваш день, День танкістів. День наших героїчних танкових військ. І відзначаємо цей день на основі української перемоги. Торік саме цими днями завершилася Харківська наступальна операція, і 14 вересня, після стабілізаційних заходів, був піднятий наш синьо-жовтий прапор саме в місті Ізюмі”, - сказав Зеленський.

Він наголосив, що однією з основ цієї наступальної операції були українські війська. Адже саме вони забезпечували швидкість і потужність українського удару.

“Це честь для мене сьогодні нагороджувати вас, нагороджувати найкращих наших воїнів. Але ми всі з вами знаємо, що шлях до перемоги дуже складний. І на цьому шляху ми втрачаємо найкращих, найсильніших. Але ми не повинні робити так, щоб втратити в історії нашої держави імена цих людей”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що треба завжди пам'ятати, завдяки кому зараз існує Україна та завдяки кому відбудеться довгоочікувана перемога.

“Я вам всім бажаю здоров'я, бажаю вам міцності. Вам, вашим близьким. Близькі вони надихають. У кого є діти, бажаю їм здоров'я, щоб вони завжди вас мотивували і підтримували. А у кого немає - будуть”, - побажав президент.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким установив в Україні День танкових військ.