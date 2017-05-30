Змусити РФ припинити агресію проти України може тільки нафтове ембарго - експерт

"Дійсно фатальним (для РФ - ред.) було б ембарго нафтове, це зрозуміло. Але я як уже пояснив, технологічно не бачу можливостей, навіть при наявності політичної волі, якої я тим більше не бачу, тут навіть технологічних можливостей немає", - сказав Д.Некрасов, відповідаючи на питання за яких умов Росія готова припинити агресію щодо України, що необхідно для цього зробити.

При цьому, за його словами, негативно на економіці Росії позначаться санкції щодо SWIFT.

"Відключення SWIFT може в момент призвести до паніки, набігів на магазини, дефіциту цілого набору товарів, але за півроку вся це справа буде поступово нівельована і імпорт подорожчає ще на відсотків 5-10", - сказав Д.Некрасов.

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Також паніку в Росії може викликати різке припинення поставок валюти, але дуже швидко це буде ліквідовано російською владою.

"Я можу придумати кілька моментальних дестабілізуючих прийомів, але жоден з них реально недовгостроковий і не може вплинути на РФ і примусити її .... (припинити агресію проти України - ред.)", - уточнив Д.Некрасов.