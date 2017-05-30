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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заставить РФ прекратить агрессию против Украины может только нефтяное эмбарго – эксперт

Киев • УНН

 • 13475 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Заставить Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины может только нефтяное эмбарго. Об этом во время доклада "Границы стойкости России" в Киеве заявил российский экономист Дмитрий Некрасов, передает корреспондент УНН.

Заставить РФ прекратить агрессию против Украины может только нефтяное эмбарго – эксперт

"Действительно фатальным (для РФ – ред.) было бы эмбарго нефтяное, это понятно. Но я как уже объяснил, технологически не вижу возможностей, даже при наличии политической воли, которой я тем более не вижу, тут даже технологических возможностей нет", - сказал Д.Некрасов, отвечая на вопрос при каких условиях Россия готова прекратить агрессию по отношению к Украине, что необходимо для этого сделать.

При этом, по его словам, негативно на экономике России скажутся санкции по отношению к SWIFT.

"Отключение SWIFT может в момент привести к панике, набегам на магазины, дефициту целого набора товаров, но в течении полгода все это дело будет постепенно нивелировано и импорт подорожает еще на процентов 5-10",- сказал Д.Некрасов.

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Также панику в России может вызвать резкое прекращение поставок валюты, но очень быстро это будет ликвидировано российской властью.

"Я могу придумать несколько моментальных дестабилизирующих приемов, но ни один из них реально долгосрочный и не может повлиять на РФ и заставить ее….(прекратить агрессию против Украины – ред.)", - уточнил Д.Некрасов.

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