Заставить РФ прекратить агрессию против Украины может только нефтяное эмбарго – эксперт

"Действительно фатальным (для РФ – ред.) было бы эмбарго нефтяное, это понятно. Но я как уже объяснил, технологически не вижу возможностей, даже при наличии политической воли, которой я тем более не вижу, тут даже технологических возможностей нет", - сказал Д.Некрасов, отвечая на вопрос при каких условиях Россия готова прекратить агрессию по отношению к Украине, что необходимо для этого сделать.

При этом, по его словам, негативно на экономике России скажутся санкции по отношению к SWIFT.

"Отключение SWIFT может в момент привести к панике, набегам на магазины, дефициту целого набора товаров, но в течении полгода все это дело будет постепенно нивелировано и импорт подорожает еще на процентов 5-10",- сказал Д.Некрасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В SWIFT сообщили, что не будут отключать Россию от банковской сети

Также панику в России может вызвать резкое прекращение поставок валюты, но очень быстро это будет ликвидировано российской властью.

"Я могу придумать несколько моментальных дестабилизирующих приемов, но ни один из них реально долгосрочный и не может повлиять на РФ и заставить ее….(прекратить агрессию против Украины – ред.)", - уточнил Д.Некрасов.