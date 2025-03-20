Змушували військового пробачити знайомому борг: у Києві двом чоловікам повідомили про підозру

У столиці двом чоловікам, які силою змушували військового пробачити їхньому знайомому борг, повідомили про підозру. Про це повідомляє прокуратура Києва пише УНН.

... повідомлено про підозру двом чоловікам, які змушували військовослужбовця не вимагати у боржника повернення грошей (ч. 2 ст. 355 КК України) - йдеться у повідомленні.

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Військовослужбовець позичив своє авто знайомому, який пошкодив його. При цьому на ремонт автомобіля гроші також позичив у власника автівки.

Однак, двоє друзів боржника за власною ініціативою вирішили "допомогти" йому та змуситивласника автівки відмовитись від отримання боргу за ремонт автомобіля. Вони приїхали до кав’ярні, де був військовий, а потім на вулиці почали його бити та намагалися заштовхати у свою машину. Втім, зробити це їм завадили друзі військового, які вибігли йому на допомогу. Після цього нападники поїхали з місця конфлікту.

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Наразі підозрювані знаходяться під цілодобовим домашнім арештом.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили їм про підозри.